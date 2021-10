Incontro Draghi-Salvini | il leader della Lega propone «una pacificazione nazionale» a nome di tutto il centrodestra

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Preoccupato dalla situazione del Paese» dopo le proteste violente dello scorso sabato, Matteosi era affrettato a chiedere uncon Mario. Il presidente del Consiglio gli ha accordato un appuntamento a Palazzo Chigi, il pomeriggio del 13 ottobre. Al centro dell’, durato circa un’ora, il temariforma del fisco e la legge di Bilancio da varare entro fine anno. La, in una nota, ha fatto sapere che i due «hanno parlato di attualità e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose, hanno confermato l’intenzione di non aumentare le tasse. Il– continua il comunicato – ha sottolineato l’esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia nel Paese, a partire ...

Salvini stamattina nel corso della conferenza stampa con il candidato del centrodestra al Comune di Roma Michetti aveva fatto sapere di aver chiesto uncon il premier Marioperche' "...Intanto c'è stata un'ora di colloquio a Palazzo Chigi tra il premier Marioe il segretario della Lega Matteo Salvini (il secondodopo quello della scorsa settimana quando i due hanno ...Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini, per discutere dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare rif ...Salvino, dopo un incontro elettorale per Enrico Michetti candidato a Roma, si presenta a palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con il ...