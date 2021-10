Il teaser de La Casa di Carta Parte 5 volume 2 | gran finale

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina", assicura il Professore ( lvaro Morte) dopo la banda ha subito una tragica perdita e il nemico, ferito ma più pericoloso che mai, è ancora all'interno della Banca di Spagna. Netflix ha rilasciato le prime immagini e ildel2 de Ladi5, che il 3 dicembre debutterà in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Questi sono i cinque episodi finali che segneranno la fine della rapina.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/Il--de-La--di--5--2-il-20211013 ...

