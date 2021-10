Green pass: le Faq di palazzo Chigi sull’obbligo di certificazione verde (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa prevede la normativa per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire da venerdì 15 ottobre, quando il Green pass sarà obbligatorio? Ecco le Faq Ieri, 12 ottobre, il Presidente Draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso del Green pass in ambito lavorativo. Il decreto è finalizzato a fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici per avviare una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Oggi, palazzo Chigi ha pubblicato sul sito del Governo le prime Faq che chiariscono alcuni dubbi sull’obbligo della certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro a partire da venerdì prossimo, 15 ottobre. Le Faq 1. Come devono avvenire i controlli ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Cosa prevede la normativa per l’accesso ai luoghi di lavoro a partire da venerdì 15 ottobre, quando ilsarà obbligatorio? Ecco le Faq Ieri, 12 ottobre, il Presidente Draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delin ambito lavorativo. Il decreto è finalizzato a fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici per avviare una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Oggi,ha pubblicato sul sito del Governo le prime Faq che chiariscono alcuni dubbidellaCovid-19 per accedere ai luoghi di lavoro a partire da venerdì prossimo, 15 ottobre. Le Faq 1. Come devono avvenire i controlli ...

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - repubblica : Università Bologna, studentessa No Green Pass si rifiuta di uscire dall'aula: lezione sospesa [di Ilaria Venturi] - marialetiziama9 : RT @IlPrimatoN: #Trieste Confermato il blocco delle operazioni venerdì 15 - giuliapid : Ma noi vaccinati non possiamo protestare contro i novax/no green pass perché ci stanno privando, con la loro idiozi… -