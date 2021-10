Ginnastica artistica | Asia e Alice D’Amato tornano in Giappone Dopo le Olimpiadi le gemelle all’assalto dei Mondiali

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sono tornate ina due mesi di distanza dall’avventura a cinque cerchi. In piena estate erano state grandi protagoniste alledi Tokyo 2020, dove l’Italia concluse la gara a squadre al quarto posto e sfiorò quella che sarebbe stata una storica medaglia di bronzo. Ora le duehanno riabbracciato il Sol Levante per disputare i2021 di, in programma a Kitakyushu () dal 18 al 24 ottobre. Le due Fate cercheranno di brillare anche in questa occasione, dove saranno affiancate da Elisa Iorio e Desiree Carofiglio per ricomporre parte del sestetto che conquistò la medaglia di bronzo nella gara a squadre dei2019 ...

La manifestazione è promossa dall' associazione sportiva di ginnastica artistica Nuova GinFit Azzate che quest'anno opera nella nuova sede al civico 7 di via 2 Giugno, in una nuova struttura disposta ...
Si è svolta a Rimini in collaborazione con la regione Emilia Romagna la prima tappa del Campionato Individuale Gold di ginnastica artistica categorie Junior e Senior. Bene le ginnaste lucchesi Ilaria ...