Gf Vip 6 | Sophie Codegoni stizzita per l’atteggiamento di Gianmaria Antinolfi che intanto fa un gesto per lei

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)sono stati i due protagonisti dell’ultimo daytime del Grande Fratello andato in onda oggi. Il loro avvicinamento è stato oggetto di discussione durante la nona puntata del game-show, e aveva scatenato l’ira di Soleil Sorge. L’italoamericana infatti, ex flirt di, non aveva minimamente creduto alle buone intenzioni della, accusandola di essere falsa e stratega. Le due ex pupille di Uomini e Donne non se le sono mandate a dire nemmeno dopo la puntata: “Ho veramente milioni di difetti, ma non sono una bugiarda. Ti vuoi mettere tra me e. Tu enon siete niente, non siete una coppia”. Al ché Soleil ha risposto che se avesse voluto si sarebbe presa tutte le attenzioni da parte ...