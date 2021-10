Fiorentina, la compagna di Castrovilli si sfoga: “Non vede l’ora di tornare in campo” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Gaetano non vede l’ora di tornare in campo, voi falsi tifosi non sapete cosa vuol dire stare fermo un mese, ma soprattutto non sapete niente sul trauma che ha avuto, quindi ancor di più Vergogna!“. E’ lo sfogo su Instagram di Rachele Risaliti, compagna di Gaetano Castrovilli, che sui social ha risposto a un tifoso viola che si era lamentato, attraverso un commento, dell’assenza dai campi di gioco del numero 10 gigliato. Castrovilli non gioca dal 18 settembre scorso quando riportò, nel corso della sfida di campionato fra Genoa e Fiorentina, un trauma addominale che lo ha costretto al ricovero presso l’ospedale di Genova, per accertamenti e monitoraggio medico, per tre giorni consecutivi. Entro il prossimo week end è prevista una visita medica di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Gaetano nondiin, voi falsi tifosi non sapete cosa vuol dire stare fermo un mese, ma soprattutto non sapete niente sul trauma che ha avuto, quindi ancor di più Vergogna!“. E’ lo sfogo su Instagram di Rachele Risaliti,di Gaetano, che sui social ha risposto a un tifoso viola che si era lamentato, attraverso un commento, dell’assenza dai campi di gioco del numero 10 gigliato.non gioca dal 18 settembre scorso quando riportò, nel corso della sfida di campionato fra Genoa e, un trauma addominale che lo ha costretto al ricovero presso l’ospedale di Genova, per accertamenti e monitoraggio medico, per tre giorni consecutivi. Entro il prossimo week end è prevista una visita medica di ...

