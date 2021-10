Elodie a Le Iene tra Fedez | Emma | Marracash e la pace con Masini | “Ero nervosa | mi dispiace”

Advertising

redazioneiene : “Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire: non mi va più”. @Elodiedipa #LeIene - nocchi_rita : RT @trashtvstellare: Elodie dominando Le Iene #leiene - nocchi_rita : RT @nicklausxxxx: elodie semplicemente una gran donna la vorrei alla iene tutte le puntate #leiene - Fabianforrester : RT @nicklausxxxx: elodie semplicemente una gran donna la vorrei alla iene tutte le puntate #leiene - Fabianforrester : RT @trashtvstellare: Elodie dominando Le Iene #leiene -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie Iene

e la violenza sulle donne/ "Mi fa incazzar* vedere una ragazza che non può dire no" Nessun gesto equivocabile tra i due che possa far pensare ad un feeling particolare.appare ...Scontati, poi, i paragoni conDi Patrizi , che ha presentato la prima puntata della nuova edizione de Le. A far discutere è stato soprattutto il monologo di Rocio sul razzismo e sul modo ..."Marco non sono più arrabbiata con te. Era nervosa, tesa, dovevo lavorare, mi dispiace", le parole della cantante a Masini ...Le voci di crisi tra la cantante e il rapper Marracash circolano da settimane. Intanto l’artista romana è stata paparazzata dal settimanale “Chi” in una speciale sintonia con il modello e marketing ma ...