Effetto Covid: immigrati in calo in Italia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) immigrati, l’Italia in declino demografico da almeno sei anni registra nel 2020 – per la prima volta da 20 anni – anche il calo più alto della popolazione straniera. In un solo anno, anche e soprattutto a causa della pandemia di Covid, il nostro Paese ha perso quasi 200mila abitanti. I residenti stranieri sono diminuiti di 26.422 unità (-0,5%), attestandosi su 5.013.215. Sembrano quindi superati i tempi in cui la popolazione straniera residente compensava i saldi naturali negativi degli Italiani. immigrati, il Dossier Idos I dati emergono dalle anticipazioni del 31° Dossier Statistico Immigrazione a cura di Idos, associazione legata alla Caritas. Il rapporto è stato redatto in collaborazione con la rivista Confronti e con l’Istituto di Studi Politici San Pio V e sarà presentato il 28 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 13 ottobre 2021), l’in declino demografico da almeno sei anni registra nel 2020 – per la prima volta da 20 anni – anche ilpiù alto della popolazione straniera. In un solo anno, anche e soprattutto a causa della pandemia di, il nostro Paese ha perso quasi 200mila abitanti. I residenti stranieri sono diminuiti di 26.422 unità (-0,5%), attestandosi su 5.013.215. Sembrano quindi superati i tempi in cui la popolazione straniera residente compensava i saldi naturali negativi deglini., il Dossier Idos I dati emergono dalle anticipazioni del 31° Dossier Statistico Immigrazione a cura di Idos, associazione legata alla Caritas. Il rapporto è stato redatto in collaborazione con la rivista Confronti e con l’Istituto di Studi Politici San Pio V e sarà presentato il 28 ...

Advertising

repubblica : Effetto Covid, buco da 22 miliardi per Comuni e Regioni: 'Possibile il taglio di servizi pubblici' - PappaletteraF : Il numero degli immigrati in Italia è calato per effetto del Covid - lorypil66 : RT @claudiomontar: 'Il green pass sul luogo di lavoro è un effetto perverso del fatto che l’Inail qualifichi come incidente sul lavoro l’ev… - infoitinterno : Il numero degli immigrati in Italia è calato per effetto del Covid - P10paola : @mbx1900 @enrigoletto No vabbè ????? oltre 500 morti di cancro al giorno non fanno lo stesso effetto dei morti di Covid. Questa è la verità -