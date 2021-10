Disegni+, incentivi Mise per 12 milioni: via alle richieste di contributo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A partire da ieri mattina le Piccole e medie imprese (Pmi) possono presentare domanda per richiedere gli incentivi previsti dal bando Disegni+. La misura sostiene, con risorse pari a 12 milioni di euro, la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la valorizzazione di disegni e modelli. E’ prevista – si legge sul portale del ministero dello Sviluppo economico (Mise) – la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di 60 mila euro per impresa. Il bando resterà aperto fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La domanda va compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2021.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A partire da ieri mattina le Piccole e medie imprese (Pmi) possono presentare domanda per richiedere gliprevisti dal bando. La misura sostiene, con risorse pari a 12di euro, la capacità innovativa e competitiva delle Pmi attraverso la valorizzazione di disegni e modelli. E’ prevista – si legge sul portale del ministero dello Sviluppo economico () – la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di 60 mila euro per impresa. Il bando resterà aperto fino all’esaurimento delle risorse disponibili. La domanda va compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu2021.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Disegni+ incentivi Disegni+, disponibili 12 milioni per le Pmi A partire dalle ore 9:30 del 12 ottobre le piccole e medie imprese potranno presentare domanda per richiedere gli incentivi previsti dal bando Disegni+ . La misura sostiene, con risorse pari a 12 milioni di euro, la capacità innovativa e competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione di disegni e modelli. È ...

La casa deve essere rispettata fiscalmente Giorgetti, arriva la riforma degli incentivi alle imprese Lo annuncia il ministro dello Sviluppo ... In arrivo 20 disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022 - 2024 tra cui... Landini: stop ...

Bando Disegni+2021: domande al via Euroconference NEWS Disegni+, disponibili 12 milioni per le Pmi Domande a partire da oggi 12 ottobre. È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del de minimis, del valore massimo di euro 60.000,00 per impresa.

Governo Draghi: 20 disegni di legge collegati alla NADEF, due riguardanti incentivi alle imprese di giochi e scommesse colpite da pandemia Nell’insieme, un programma molto ambizioso, per il quale è necessario che il Governo riesca a predisporre interventi adeguati sul piano tecnico Il Governo Draghi ha approvato la Nota di aggiornamento ...

