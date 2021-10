Daniel Craig: "Sono stato beccato in un gay bar, li preferisco agli altri locali" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Daniel Craig ha svelato di essere stato paparazzato in un gay bar assieme all'amico Bruce Bozzi qualche hanno fa, spiegando che 'li preferisce agli altri locali'. Daniel Craig è recentemente apparso nell'ultimo episodio di un podcast di SiriusXM, intitolato Lunch with Bruce, dove ha parlato della sua predilezione nei confronti dei gay bar: "Sono stato beccato in un gay bar tempo fa, li preferisco di gran lunga agli altri locali". L'attore 53enne e Bruce Bozzi, il conduttore del podcast nonché amico di Craig, hanno ricordato una notte in cui si Sono recati assieme in un bar gay a Los Angeles. "Quella ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha svelato di esserepaparazzato in un gay bar assieme all'amico Bruce Bozzi qualche hanno fa, spiegando che 'li preferisce'.è recentemente apparso nell'ultimo episodio di un podcast di SiriusXM, intitolato Lunch with Bruce, dove ha parlato della sua predilezione nei confronti dei gay bar: "in un gay bar tempo fa, lidi gran lunga". L'attore 53enne e Bruce Bozzi, il conduttore del podcast nonché amico di, hanno ricordato una notte in cui sirecati assieme in un bar gay a Los Angeles. "Quella ...

