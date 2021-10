Covid, in Campania 280 positivi: 4 decessi, lieve calo ricoveri in degenza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 280 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari all’1,16%, oggi sale leggermente all’1,58%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 17 posti letto occupati (-1); lieve diminuzione di ricoveri in degenza con 174 posti letto occupati (-3). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)positivi del giorno: 280 Test: 17.633 Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 280 i casialin, nelle ultime 24 ore, su 17.633 test esaminati. Ieri l’indice di contagio era pari all’1,16%, oggi sale leggermente all’1,58%. Tre inelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 17 posti letto occupati (-1);diminuzione diincon 174 posti letto occupati (-3). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 280 Test: 17.633 Deceduti: 3 (*) nelle ultime 48 ore. 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto ...

