Centinaia di gastriti per un batterio nell'acqua: è successo a San Valentino in Abruzzo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un batterio termoresistente avrebbe contaminato le acque di San Valentino in Abruzzo Citeriore colpendo più del 10% della popolazione, causando oltre 250 casi di gastriti registrati anche nelle zone ... Leggi su globalist (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Untermoresistente avrebbe contaminato le acque di SaninCiteriore colpendo più del 10% della popolazione, causando oltre 250 casi diregistrati anchee zone ...

