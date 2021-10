Borsa: Shanghai apre a - 0,10%, Shenzhen a - 0,14% (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.543,49 punti, mentre quello ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite dicede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.543,49 punti, mentre quello ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite… - UnaTecnologia : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite… - KillNoAnimals : RT @Agenzia_Ansa: Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite… - Pgrecoit : Borsa: Shanghai apre a -0,10%, Shenzhen a -0,14%: Hong Kong cancella seduta del mattino per l'arrivo di un tifone - giornaleradiofm : Approfondimenti: Borsa: Shanghai apre a -0,10%, Shenzhen a -0,14%: (ANSA) - PECHINO, 13 OTT - Le Borse cinesi apron… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Shanghai Borsa: Shanghai apre a - 0,10%, Shenzhen a - 0,14% Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.543,49 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,14%, attestandosi a quota 2.360,61. Chiusura forzata delle contrattazioni a Hong Kong, dove le ...

Borse Cina: chiudono in rosso con tech, pesa indagine Pechino su banche e finanza A Hong Kong, l'indice Hang Seng e' cosi' sceso dell'1,4% a 24.962 punti, mentre il China Enterprises Index ha perso l'1,7% a 8.849 punti, lo Shanghai Composite ha ceduto l'1,25% e l'indice Hang Seng ...

Borsa: Shanghai apre a -0,10%, Shenzhen a -0,14% - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Andamento laterale per Shanghai (-0,1%) Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto -0,1%, a quota 3.543,49 in apertura.

Borsa: Shanghai apre a -0,10%, Shenzhen a -0,14% Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.543,49 punti, mentre quello ...

Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite dicede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.543,49 punti, mentre quello di Shenzhen perde lo 0,14%, attestandosi a quota 2.360,61. Chiusura forzata delle contrattazioni a Hong Kong, dove le ...A Hong Kong, l'indice Hang Seng e' cosi' sceso dell'1,4% a 24.962 punti, mentre il China Enterprises Index ha perso l'1,7% a 8.849 punti, loComposite ha ceduto l'1,25% e l'indice Hang Seng ...Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa cinese, che riporta un cauto -0,1%, a quota 3.543,49 in apertura.Le Borse cinesi aprono la seduta in territorio negativo in attesa dei dati sul commercio di settembre: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute lo 0,10%, a 3.543,49 punti, mentre quello ...