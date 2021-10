Afghanistan, la richiesta di aiuto di Jamila: «Portatemi via di qui» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una richiesta di aiuto arrivata via Messenger: «Aiutatemi a fuggire da questo Paese». Jamila (il nome è di fantasia) è una donna afghana, una docente universitaria, da sempre impegnata contro il terrorismo e gli estremismi, in difesa della democrazia, delle donne e dei loro diritti. Non aggiungeremo altri dettagli del suo ricco curriculum di attivista proprio per non renderla identificabile: la sua vita, da quando i talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan, è a rischio. Oggi Jamila vive nascosta. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Una richiesta di aiuto arrivata via Messenger: «Aiutatemi a fuggire da questo Paese». Jamila (il nome è di fantasia) è una donna afghana, una docente universitaria, da sempre impegnata contro il terrorismo e gli estremismi, in difesa della democrazia, delle donne e dei loro diritti. Non aggiungeremo altri dettagli del suo ricco curriculum di attivista proprio per non renderla identificabile: la sua vita, da quando i talebani hanno preso il controllo dell’Afghanistan, è a rischio. Oggi Jamila vive nascosta.

