Via Pontina, la strada cede e resta chiusa: ecco quando terminano i lavori (Di martedì 12 ottobre 2021) Continua a restare chiusa la Via Pontina, dove il 5 ottobre scorso – a causa del maltempo e delle forti piogge – si è verificato un cedimento del piano viabile. E' successo sulla strada statale 148 "Pontina" in prossimità del km 96,200 a Pontina I, frazione di Terracina (Latina). Leggi anche: Triplo incidente su Pontina, Laurentina e GRA: code e rallentamenti alla circolazione Via Pontina resta chiusa a Terracina: ecco fino a quando Il tratto interessato è stato interdetto al traffico e il personale Anas da una settimana è sul posto: sta presidiando gli svincoli per la gestione della viabilità e le indicazioni sui percorsi alternativi. Il traffico in direzione sud viene deviato ...

