Vasco Rossi dopo la condanna del figlio Davide | «Molto amareggiato per questa sentenza che mi pare ingiusta»

(Di martedì 12 ottobre 2021) La rockstar scende in campo in difesa delaccusato in primo grado a un anno e dieci mesi di pena, per lesioni stradali e omissione di soccorso

Davide, figlio del cantante, è stato condannato a un anno e dieci mesi dal Tribunale monocratico di Roma per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. Il procedimento è ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Provocò incidente e fuggì, figliocondannato a un anno e 10 mesi a RomaE così Vasco Rossi scende in campo per difendere il figlio Davide: «Sono molto amareggiato per questa sentenza che mi sembra ingiusta. L’incidente, avvenuto il 16 settembre del 2016 nel quartiere Bald ...Appassionato da sempre di cinema, il primogenito del cantante ha avuto anche numerose esperienze televisive, compresa la partecipazione a «Temptation Island Vip» nel ruolo di tentatore nel 2018 ...