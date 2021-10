Un Posto al Sole, puntata del 12 ottobre 2021: Clara e Patrizio hanno un futuro? (Di martedì 12 ottobre 2021) Anticipazioni “Un Posto al Sole”, puntata del 12 ottobre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40? Clara non ne può più di trovarsi in mezzo alle tensioni tra Alberto e Patrizio e dubita che con quest’ultimo le cose possano andare avanti. Ma il giovane chef Giordano arriverà a stupirla. Clara si ricrederà? Michele, dopo aver seguito Silvia e aver Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) Anticipazioni “Unal”,del 12. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera napoletana su Rai 3 alle 20.40?non ne può più di trovarsi in mezzo alle tensioni tra Alberto ee dubita che con quest’ultimo le cose possano andare avanti. Ma il giovane chef Giordano arriverà a stupirla.si ricrederà? Michele, dopo aver seguito Silvia e aver Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Dadda2016 : RT @ildelfinogiulio: Tanti auguri alla luce dei miei occhi che non invecchia mai nonostante tutto il sole che prende (#TIAIUTIAMOACASATUA)… - RaiperilSociale : RT @UPAS_Rai: Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per voi come… - swamilee : RT @ildelfinogiulio: Tanti auguri alla luce dei miei occhi che non invecchia mai nonostante tutto il sole che prende (#TIAIUTIAMOACASATUA)… - UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole completa di #audiodescrizione e #sottotitoli online per… - redazionetvsoap : #unpostoalsole #upas #anticipazioni Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame -