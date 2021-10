Advertising

AnsaPuglia : Uccide la convivente e tenta il suicidio nel Tarantino. Fermato 75enne, ora è piantonato in ospedale #ANSA - TeleAppula : Uccide la convivente e tenta il suicidio nel Tarantino - fisco24_info : Femminicidio a Manduria, 75enne uccide la convivente e prova a togliersi la vita: La vittima, una donna di settant'… - messveneto : La strage delle donne non si ferma: uccide la compagna e tenta di togliersi la vita nel Tarantino: Il presunto omic… - italiaserait : Femminicidio a Manduria, 75enne uccide la convivente e prova a togliersi la vita -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide convivente

Un uomo di 75 anni ha ucciso la sua compagna settantenne a Manduria, in provincia di Taranto, colpendola alla gola con un taglierino, e poi ha tentato il suicidio ferendosi a sua volta alle braccia e ...MANDURIA -la compagna e poi tenta di togliersi la vita. Il dramma in mattinata a Manduria, dove un uomo di 75 anni ha ammazzato la donnatagliandole la gola con un taglierino. Queste le prime ...Un uomo di 75 anni questa mattina ha ucciso la donna con cui conviveva, di 72 anni, a Manduria, in provincia di Taranto. Il presunto omicida ha utilizzato un’arma da taglio. Poi avrebbe tentato il sui ...Ha assassinato la compagna e poi ha cercato di togliersi la vita. Il femminicidio è avvenuto questa mattina a Manduria, in provincia di Taranto. Stando ...