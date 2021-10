Tennis, Indian Wells: Sinner agli ottavi di finale in attesa del vincente tra Berrettini e Fritz (Di martedì 12 ottobre 2021) John Isner si ‘regalato’ la nascita del terzo figlio questa settimana e allo stesso tempo un vero e proprio sogno ad occhi aperti per i tantissimi tifosi del Tennis azzurro. Senza disputare il suo terzo turno al torneo di Indian Wells, Jannik Sinner si ritrova qualificato per il successivo: gli ottavi di finale del prestigioso Master Mille – così si chiama il circuito dei tornei Atp al di sotto degli Slam – che si disputa nel cuore del deserto americano. “E’ una giornata piuttosto movimentata. Ho bisogno di tornare a casa per stare con la famiglia, questo è il mio dovere in questo momento. – ha spiegato John Isner annunciando il ritiro – E’ molto più importante del Tennis“. Non contano più i precedenti qui – 1 a 0 per l’americano nel Masters 1000 di Cincinnati – ma il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 ottobre 2021) John Isner si ‘regalato’ la nascita del terzo figlio questa settimana e allo stesso tempo un vero e proprio sogno ad occhi aperti per i tantissimi tifosi delazzurro. Senza disputare il suo terzo turno al torneo di, Janniksi ritrova qualificato per il successivo: glididel prestigioso Master Mille – così si chiama il circuito dei tornei Atp al di sotto degli Slam – che si disputa nel cuore del deserto americano. “E’ una giornata piuttosto movimentata. Ho bisogno di tornare a casa per stare con la famiglia, questo è il mio dovere in questo momento. – ha spiegato John Isner annunciando il ritiro – E’ molto più importante del“. Non contano più i precedenti qui – 1 a 0 per l’americano nel Masters 1000 di Cincinnati – ma il ...

