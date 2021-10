Star Wars Jedi Knight Collection e Star Wars Racer and Commando Combo sono in arrivo su PS4 e Switch (Di martedì 12 ottobre 2021) Aspyr sta lanciando versioni in bundle dei suoi porting di Star Wars su PlayStation 4 e Switch. Star Wars Jedi Knight Collection includerà l'avventura per giocatore singolo Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast e il gioco multiplayer Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021) Aspyr sta lanciando versioni in bundle dei suoi porting disu PlayStation 4 eincluderà l'avventura per giocatore singolo2:Outcast e il gioco multiplayerAcademy. Leggi altro...

