Squid Game è così popolare che Netflix pensa ad un gioco (Di martedì 12 ottobre 2021) Squid Game è una serie di Netflix molto popolare ed ora l'azienda non esclude che creerà un videogioco ispirato proprio alla serie TV. Per chi non lo sapesse la serie TV sudcoreana racconta di un gruppo di 456 persone che partecipano a un concorso segreto. Ci sono 45,6 miliardi di won da vincere: i giocatori devono vincere una serie di giochi per bambini per ottenere i soldi, ma il fallimento è punibile con la morte. Il rappresentante di Netflix - Minyoung Kim - in un'intervista a The Hollywood Reporter ha ora ammesso che il sito web sta valutando la possibilità di preparare altri progetti basati su Squid Game, inclusi i videogiochi. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 12 ottobre 2021)è una serie dimoltoed ora l'azienda non esclude che creerà un videoispirato proprio alla serie TV. Per chi non lo sapesse la serie TV sudcoreana racconta di un gruppo di 456 persone che partecipano a un concorso segreto. Ci sono 45,6 miliardi di won da vincere: i giocatori devono vincere una serie di giochi per bambini per ottenere i soldi, ma il fallimento è punibile con la morte. Il rappresentante di- Minyoung Kim - in un'intervista a The Hollywood Reporter ha ora ammesso che il sito web sta valutando la possibilità di preparare altri progetti basati su, inclusi i videogiochi. Leggi altro...

