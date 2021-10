San Lorenzo, lo invita a fumare e poi lo deruba: 30enne arrestato per furto (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima lo ha invitato a fumare qualcosa insieme, poi gli ha strappato dal collo una catenina. Un 30enne è finito in carcere per un furto con strappo in zona San Lorenzo, avvenuto il 14 luglio scorso. Le indagini sono state portate avanti dal Commissariato San Lorenzo e coordinate dalla locale Procura della Repubblica. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma ed eseguita dalla Polizia di Stato. Leggi anche: Roma, calci e pugni alla ragazzina disabile, poi le stories su Instagram: identificato tutto il branco di baby bulli furto a San Lorenzo, già noto il ladro Il furto è avvenuto in Largo degli Olsci. La vittima, un minore, stava passeggiando ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima lo hato aqualcosa insieme, poi gli ha strappato dal collo una catenina. Unè finito in carcere per uncon strappo in zona San, avvenuto il 14 luglio scorso. Le indagini sono state portate avanti dal Commissariato Sane coordinate dalla locale Procura della Repubblica. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma ed eseguita dalla Polizia di Stato. Leggi anche: Roma, calci e pugni alla ragazzina disabile, poi le stories su Instagram: identificato tutto il branco di baby bullia San, già noto il ladro Ilè avvenuto in Largo degli Olsci. La vittima, un minore, stava passeggiando ...

Advertising

CorriereCitta : San Lorenzo, lo invita a fumare e poi lo deruba: 30enne arrestato per furto - Elnenexixon : RT @AsturCycling: Route 1 - La Farrapona in Somiedo #cyclingfriendly #cycling #roadcycling #cyclinginasturias #cyclingtravel #asturias #ho… - SbrizzaClaudio : RT @adrianobusolin: Adoro i residenti del quartiere San Lorenzo di Roma, gente che si lamenta degli spacciatori sotto casa e della movida i… - QdSit : Gli agenti del commissariato Mondello e San Lorenzo hanno multato l'amministratore del circolo sportivo dilettantis… - degrepi : Via San Lorenzo ?? 10h | ?? Prevalentemente soleggiato Vento: 4.0 km/h O Raffica: 7.2 km/h Temperatura: 9.8 °C Umidi… -