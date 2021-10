Rugby | Enrico Zaglio | a 90 anni ancora in campo Il segreto della longevità | “Non sono pigro”

(Di martedì 12 ottobre 2021) Classe ’31, una laurea in ingegneria, una vita tra lavoro e Università, ma soprattutto una vita trae sport. Lui è, nato il 15 giugno 1931 a Brescia ed è il più anziano tesserato alla Fir,pronto a scendere in. Iniziamo dal principio. Lei è classe ’31, ci racconti come ha conosciuto ile come ha iniziato a giocare. “I miei nonni abitavano a Livorno, dove nel ’45arrivati gli americani con i primi palloni ovali. Io ero lì in vacanza e vedevo dei ragazzi del Cus Livorno giocare, li ho conosciuti e mi hanno insegnato. Io giocavo a calcio come portiere e quindi usare le mani col pallone era una goduria. Così quandotornato a Brescia, ero al liceo scientifico e un professore ha iniziato ad allenare una ...

