Roma, Conte vota Gualtieri. Letta: «È la coppia del Pnrr» (Di martedì 12 ottobre 2021) L'annuncio arriva a ora di cena, quando le agenzie anticipano l'intervista a Giuseppe Conte che andrà poi in onda a Di Martedì. «Conosco Gualtieri, conosco il suo valore. Michetti non mi dà nessuna affidabilità, anche per le forze politiche di destra che lo appoggiano. Quindi io andrò a votare per Gualtieri», dice Giuseppe Conte, sciogliendo il rebus che lo aveva attanagliato in questi giorni, con la sindaca uscente Raggi che non voleva assolutamente schierarsi per il candidato del Pd.

