Rapina in pizzeria a Casavatore, uomo armato punta il fucile in faccia a un bambino | VIDEO (Di martedì 12 ottobre 2021) Due uomini armati di kalashnikov e fucile a pompa sabato scorso hanno fatto irruzione in una pizzeria di Casavatore, in provincia di Napoli, arrivando a puntare un fucile in faccia a un bambino che cenava con la famiglia. La Rapina, avvenuta lo scorso sabato 9 ottobre, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza in un filmato poi circolato sulle testate locali. Secondo i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, i due hanno portato via un bracciale d’oro e 4 orologi, tra cui un Rolex e un Tudor. Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) Due uomini armati di kalashnikov ea pompa sabato scorso hanno fatto irruzione in unadi, in provincia di Napoli, arrivando are unina unche cenava con la famiglia. La, avvenuta lo scorso sabato 9 ottobre, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza in un filmato poi circolato sulle testate locali. Secondo i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, i due hanno portato via un bracciale d’oro e 4 orologi, tra cui un Rolex e un Tudor.

