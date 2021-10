Quarantena per docenti e studenti, in arrivo nuove regole: differenze tra vaccinati e non vaccinati. Scarica BOZZA documento ISS [PDF] (Di martedì 12 ottobre 2021) In arrivo il documento per la gestione della Quarantena a scuola redatto dall'Istituto Superiore di Sanità assieme ai ministeri dell'Istruzione e Salute e con il contributo delle Regioni. Il testo è alle limature finali e nelle prossime ore sarà reso noto. Vi anticipiamo la BOZZA. L'articolo Quarantena per docenti e studenti, in arrivo nuove regole: differenze tra vaccinati e non vaccinati. Scarica BOZZA documento ISS PDF . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) Inilper la gestione dellaa scuola redatto dall'Istituto Superiore di Sanità assieme ai ministeri dell'Istruzione e Salute e con il contributo delle Regioni. Il testo è alle limature finali e nelle prossime ore sarà reso noto. Vi anticipiamo la. L'articoloper, intrae nonISS PDF .

