"Quando FN faceva vincere la sinistra nessuno insorgeva", dice Storace (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - “La gravità del comportamento politico della sinistra è voler assimilare chi ha fatto violenze a una comunità che le violenze le subisce. Mentre parliamo, in questi mesi si sono accumulate azioni criminali contro FdI, Lega e addirittura il sindacato Ugl, senza che nessuno abbia condannato o si sia sognato di sciogliere le organizzazioni di sinistra”. Per Francesco Storace, esponente storico della destra italiana ed ex-presidente della Regione Lazio, tutto il dibattito che si sta sviluppando in questi giorni attorno alle violenze di sabato scorso e al possibile scioglimento di Forza Nuova è viziato da un pregiudizio politico che, evocando l'antifascismo, ha dei precisi obiettivi politici in due partiti avversari del centrosinistra. “E' evidente – osserva Storace, intervistato ... Leggi su agi (Di martedì 12 ottobre 2021) AGI - “La gravità del comportamento politico dellaè voler assimilare chi ha fatto violenze a una comunità che le violenze le subisce. Mentre parliamo, in questi mesi si sono accumulate azioni criminali contro FdI, Lega e addirittura il sindacato Ugl, senza cheabbia condannato o si sia sognato di sciogliere le organizzazioni di”. Per Francesco, esponente storico della destra italiana ed ex-presidente della Regione Lazio, tutto il dibattito che si sta sviluppando in questi giorni attorno alle violenze di sabato scorso e al possibile scioglimento di Forza Nuova è viziato da un pregiudizio politico che, evocando l'antifascismo, ha dei precisi obiettivi politici in due partiti avversari del centro. “E' evidente – osserva, intervistato ...

