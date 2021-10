Qatar 2022: Mondiale al via sette giorni dopo lo stop dei campionati (Di martedì 12 ottobre 2021) Caos Qatar 2022. Calendario che si prevede denso di impegni per i giocatori impegnati con la propria Nazionale: i dettagli Come riferito da L’Equipe, ad un anno di distanza dal via, il Mondiale di Qatar 2022 fa già discutere. Secondo il quotidiano francese, infatti, la competizione prenderà il via il 21 novembre, solamente una settimana dopo lo stop dei campionati. Chiusura il 18 dicembre con la finale, con i giocatori che dovrebbero far ritorno ai loro club per riprendere i rispettivi impegni un’altra settimana dopo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Caos. Calendario che si prevede denso di impegni per i giocatori impegnati con la propria Nazionale: i dettagli Come riferito da L’Equipe, ad un anno di distanza dal via, ildifa già discutere. Secondo il quotidiano francese, infatti, la competizione prenderà il via il 21 novembre, solamente una settimanalodei. Chiusura il 18 dicembre con la finale, con i giocatori che dovrebbero far ritorno ai loro club per riprendere i rispettivi impegni un’altra settimana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

