Proteste No Green Pass, oggi 12 ottobre 2021 previsti blocchi stradali: le chat su Telegram (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è forse bastata la manifestazione, che doveva essere pacifica, trasformata in vera e propria guerriglia e che ha avuto come teatro sabato pomeriggio la Capitale. Dopo aver gridato ‘libertà’, sventolato slogan, i manifestanti (tra cui molti vertici di Forza Nuova ed esponenti di estrema destra) hanno affrontato le forze dell’ordine, lanciato contro i poliziotti sedie e oggetti di ogni tipo, poi hanno preso di mira la sede della CGIL. Una violenza senza precedenti, che sembra però non aver fermato nessuno perché sui gruppi Telegram i No Green Pass, quelli che vedono il certificato verde come un limite alle libertà, stanno continuando a organizzare Proteste, tutti convinti di vivere in una ‘dittatura sanitaria’, un regime che a detta loro va smantellato. Proteste No Green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è forse bastata la manifestazione, che doveva essere pacifica, trasformata in vera e propria guerriglia e che ha avuto come teatro sabato pomeriggio la Capitale. Dopo aver gridato ‘libertà’, sventolato slogan, i manifestanti (tra cui molti vertici di Forza Nuova ed esponenti di estrema destra) hanno affrontato le forze dell’ordine, lanciato contro i poliziotti sedie e oggetti di ogni tipo, poi hanno preso di mira la sede della CGIL. Una violenza senza precedenti, che sembra però non aver fermato nessuno perché sui gruppii No, quelli che vedono il certificato verde come un limite alle libertà, stanno continuando a organizzare, tutti convinti di vivere in una ‘dittatura sanitaria’, un regime che a detta loro va smantellato.No...

Advertising

repubblica : Chi è Luigi Aronica: l'ex Nar chiamato 'Er pantera', protagonista delle proteste No Green Pass a Roma [di Paolo Ber… - TgrRaiFVG : No vax e no green pass in corteo, città semiparalizzata. 15.000 per la Polizia, 30.000 per gli organizzatori, i man… - CorriereCitta : Proteste No Green Pass, oggi 12 ottobre 2021 previsti blocchi stradali: le chat su Telegram - RPegna : ??FN ha nuociuto sabotando la protesta di migliaia di manifestanti pacifici che non accettano una misura autoritaria… - Michele43407330 : RT @ilruttosovrano: Meloni dà la colpa al Ministro Lamorgese, non a quei partiti che cavalcano le proteste dei no green pass, rimangono amb… -