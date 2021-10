Pogba Juve | l’affare si può fare | le condizioni di Raiola

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 ottobre 2021)torna alla? Ecco ledilegate al possibile ritorno del centrocampista del Manchester United Paulcontinua a far sognare i tifosi della. Il centrocampista francese potrebbe lasciare il Manchester United al termine della stagione, e oltre ai bianconeri anche Psg e Real Madrid seguono con attenzione la sua situazione. Per riportarlo allantus, però,potrebbe imporre alcuni paletti. Vorrebbe farlo diventare il giocatore più pagato dellantus, con stipendio da 10 milioni fissi, più bonus per avvicinarsi all’ingaggio percepito allo United. L'articolo proviene da Calcio News 24.