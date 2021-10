Nuovo PEI, osservare con l’approccio ICF: l’importanza dell’ambiente in cui interagisce lo studente con disabilità (Di martedì 12 ottobre 2021) Stefania Pinnelli, docente dell'UniSalento, nel corso dello speciale di Orizzonte Scuola Tv dedicato al Nuovo PEI, ha spiegato l'importanza dell'osservazione nell'approccio ICF, di come l'ambiente in cui si muove lo studente risulti decisivo per l'inclusione piena. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) Stefania Pinnelli, docente dell'UniSalento, nel corso dello speciale di Orizzonte Scuola Tv dedicato alPEI, ha spiegato l'importanza dell'osservazione nell'approccio ICF, di come l'ambiente in cui si muove lorisulti decisivo per l'inclusione piena. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Nuovo PEI, osservare con l’approccio ICF: l’importanza dell’ambiente in cui interagisce lo studente con disabilità - zazoomblog : Nuovo PEI come compilarlo: barriere facilitatori capacità e performances: lo SPECIALE su OS TV 11 ottobre alle 15:0… - ProDocente : Nuovo PEI, come compilarlo: barriere, facilitatori, capacità e performances: lo SPECIALE su OS TV l’11 ottobre ore … - zazoomblog : Nuovo PEI come compilarlo: barriere facilitatori capacità e performances: lo SPECIALE su OS TV l’11 ottobre ore 15… - orizzontescuola : Nuovo PEI, come compilarlo: barriere, facilitatori, capacità e performances: lo SPECIALE su OS TV l’11 ottobre ore… -