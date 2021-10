“Non doveva andare così”. Monica muore sulla strada a 20 anni, grave il fidanzato (Di martedì 12 ottobre 2021) Aveva 20 anni Monica Donnarumma. 20 anni strappati via in un pomeriggio di ottobre lungo la strada Migliara 53 nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina. Tutti risale a domenica scorsa 10 ottobre. Su un’auto, una Volkswagen Lupo, viaggiavano Monica Donnarumma e un ragazzo quando, per cause che sono in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina, diretti dal capitano Paolo Perrone, la vettura è finita fuori strada. L’impatto è stato molto violento: Monica Donnarumma è deceduta sul colpo a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate che non le hanno purtroppo lasciato scampo, mentre il fidanzato è rimasto ferito. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo del sinistro è giunto il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Aveva 20Donnarumma. 20strappati via in un pomeriggio di ottobre lungo laMigliara 53 nel territorio di Pontinia, in provincia di Latina. Tutti risale a domenica scorsa 10 ottobre. Su un’auto, una Volkswagen Lupo, viaggiavanoDonnarumma e un ragazzo quando, per cause che sono in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri della Compagnia di Latina, diretti dal capitano Paolo Perrone, la vettura è finita fuori. L’impatto è stato molto violento:Donnarumma è deceduta sul colpo a causa dei gravi traumi e delle ferite riportate che non le hanno purtroppo lasciato scampo, mentre ilè rimasto ferito. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul luogo del sinistro è giunto il ...

Advertising

ilfoglio_it : Sconfitto a #Roma e #Torino. Doveva risollevare le sorti del grillismo col carisma, ora Giuseppi si aggrappa alle a… - ilfoglio_it : Sconfitto a #Roma con la #Raggi, annichilito a #Torino. Doveva risollevare le sorti del grillismo col suo carisma,… - SimoneCosimi : Palazzo Chigi non doveva esprimere solidarietà per l’assalto alla Cgil. Doveva impedirlo - 93FL1CK3R : CIOÈ QUELLA CHE DOVEVA USCIRE NON È ANCORA USCITA. AH OK. #Amici21 - xiloveinter__ : Per me non doveva manco entrare, ma questa è una decisione giustissima. #Amici21 -