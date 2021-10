Niente MLS per Insigne | le tre ipotesi per il capitano del Napoli

(Di martedì 12 ottobre 2021) Lorenzoè al centro delle voci di mercato: le ultime indiscrezioni sul futuro dell’attaccante delLa MLS su? Nulla di vero, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’. Non trovano conferme le voci sull’interesse della Major League americana suldel. L’attaccante è in scadenza di contratto a fine stagione e il rinnovo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ad un anno di distanza dalla denuncia di Skyler Badillo e dall'indagine della MLS che confermava gli abusi da lei s…

I successivi passi della carriera di tecnico di De Boer, tra Inghilterra e, non sono stati ... ma ho visto subito, mentre ci sedevamo intorno al tavolo, che nessuno avrebbe detto. Quindi ...Mapolemiche. Ho visto che ieri Gasperini era sorridente, aveva vinto. Ha passato una ...della Serie A in America e sono fiero di aver portato più soldi io di quanti non ne faccia la'.Chiesti e ottenuti i primi contatti, si vede qualcosa tramite intermediari ed emissari che si sono già affacciati in città Il contratto del capitano del Napoli scadrà tra pochi mesi e ancora non è arr ...Il procuratore Vincenzo Pisacane, raggiunto dalla redazione di Radio Marte, ha fatto luce sulle indiscrezioni che accostano Lorenzo Insigne ai club USA.