Napoli | ritorno di fiamma per Mandava | possibile colpo a parametro zero

(Di martedì 12 ottobre 2021) Probabilmente i tifosi delche hanno seguito con interesse e partecipazione la scorsa sessione estiva di calciomercato, ricorderanno il nome di Reinildo. Per chi invece non lo sapesse, si tratta di un terzino sinistro del Lille più volte accostato al club partenopeo. 28 anni a gennaio, il calciatore si libererà ail L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritorno

ilmattino.it

... presidente del FC Clivense ed ex calciatore, fra le tante, di Torino e Chievo, parla dele ... anche se per Allegri è un. Max non ha la stessa rosa di due anni fa, dunque gli va dato ...Questo è ildi Nino D'Angelo tra l'attualità, il sociale e l'amore. Nove canzoni inedite e ... Sono fiero di restare il cantante di questa. Sono stanco al tempo stesso però di essere ...In attesa del ritorno della Serie A ci sono diverse notizie di mercato e anche di campo che tengono banco. A partire dal nuovo Newcastle fino alle condizioni di Ciro Immobile in vista della sfida cont ...Finito nelle ultime settimane al centro delle voci di mercato, il difensore del Napoli Kostas Manolas potrebbe anche rilanciare la sua avventura in maglia azzurra ...