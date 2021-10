Napoli, Insigne è sempre più lontano: sul calciatore Inter, Manchester United o Mls (Di martedì 12 ottobre 2021) Il rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli è sempre più in alto mare. L’attaccante è reduce da un Europeo importante, si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo. Il club azzurro è stato protagonista di un avvio di stagione veramente positivo, la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato sette vittorie consecutive ed è una candidata per la vittoria dello scudetto. L’attaccante non ha raggiunto l’accordo con il Napoli per il rinnovo, il contratto è in scadenza a giugno e non sembrano esserci i margini per raggiungere l’accordo. E’ stato offerto un ingaggio da 4,5 milioni di euro per 5 anni ma il calciatore avrebbe chiesto un bonus di 7 milioni di euro. Il calciatore non ha preso una decisione definitiva, è molto legato al Napoli ma anche tentato da una nuova ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 ottobre 2021) Il rinnovo di Lorenzocon ilpiù in alto mare. L’attaccante è reduce da un Europeo importante, si è confermato uno dei migliori nel suo ruolo. Il club azzurro è stato protagonista di un avvio di stagione veramente positivo, la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato sette vittorie consecutive ed è una candidata per la vittoria dello scudetto. L’attaccante non ha raggiunto l’accordo con ilper il rinnovo, il contratto è in scadenza a giugno e non sembrano esserci i margini per raggiungere l’accordo. E’ stato offerto un ingaggio da 4,5 milioni di euro per 5 anni ma ilavrebbe chiesto un bonus di 7 milioni di euro. Ilnon ha preso una decisione definitiva, è molto legato alma anche tentato da una nuova ...

