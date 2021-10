Mercato - Terzo trimestre difficile per il breve e il lungo termine (Di martedì 12 ottobre 2021) La mancanza di auto, e le politiche attendiste governative, hanno fatto invertire la rotta anche nelle immatricolazioni del noleggio a lungo termine nel Terzo trimestre 2021. Se, fino a giugno, le auto a noleggio a lungo termine crescevano del 57% rispetto al primo semestre 2020, nel Terzo trimestre hanno fatto registrare un -11,22%, che ha portato il saldo cumulativo dell'anno a un +30,31, sfiorando le 200.000 nuove targhe, quasi 50.000 in più rispetto al periodo gennaio-settembre 2020. Una crescita che è superiore a quella fatta registrare dal Mercato nel suo complesso (+20,69%) ed è la performance migliore tra tutti i canali. Un dato che, però, Dataforce teme debba scendere ulteriormente nel quarto trimestre. Per ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 ottobre 2021) La mancanza di auto, e le politiche attendiste governative, hanno fatto invertire la rotta anche nelle immatricolazioni del noleggio anel2021. Se, fino a giugno, le auto a noleggio acrescevano del 57% rispetto al primo semestre 2020, nelhanno fatto registrare un -11,22%, che ha portato il saldo cumulativo dell'anno a un +30,31, sfiorando le 200.000 nuove targhe, quasi 50.000 in più rispetto al periodo gennaio-settembre 2020. Una crescita che è superiore a quella fatta registrare dalnel suo complesso (+20,69%) ed è la performance migliore tra tutti i canali. Un dato che, però, Dataforce teme debba scendere ulteriormente nel quarto. Per ...

