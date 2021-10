Masters 1000 Indian Wells 2021, Berrettini sulla sconfitta: “Questione di attivazione mentale” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteo Berrettini è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Taylor Fritz al terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells: “Oggi non sono riuscito a trovare l’adrenalina giusta. Non era una Questione di tennis bensì di attivazione mentale. Succede, per fortuna non molto spesso, ma mi dispiace perché c’era una bella atmosfera e mi sentivo bene. Purtroppo non sono riuscito a tirare fuori di più. Sto cercando dentro di me delle spiegazioni – ha spiegato il numero uno d’Italia – Forse ho accusato gli effetti di una stagione lunga o forse sono umano e piccolo down ci sta. Ci tenevo a fare bene qui e giocare più partite possibili, ma il tennis è così. Ho commesso un piccolo passo falso, dal quale ci si riprenderà. Non posso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Matteoè intervenuto in conferenza stampa dopo lacontro Taylor Fritz al terzo turno deldi: “Oggi non sono riuscito a trovare l’adrenalina giusta. Non era unadi tennis bensì di. Succede, per fortuna non molto spesso, ma mi dispiace perché c’era una bella atmosfera e mi sentivo bene. Purtroppo non sono riuscito a tirare fuori di più. Sto cercando dentro di me delle spiegazioni – ha spiegato il numero uno d’Italia – Forse ho accusato gli effetti di una stagione lunga o forse sono umano e piccolo down ci sta. Ci tenevo a fare bene qui e giocare più partite possibili, ma il tennis è così. Ho commesso un piccolo passo falso, dal quale ci si riprenderà. Non posso ...

