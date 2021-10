Love is in the Air, anticipazioni oggi 12 ottobre: Eda e Serkan a cena da soli (Di martedì 12 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi martedì 12 ottobre di Love is in the Air terzo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Serkan ed Eda, grazie a Melo, hanno passato la serata di San Valentino insieme da soli: Serkan recupererà la memoria? Intanto Ceren è fuori di testa: si taglia i capelli, si fa rossa e bacia Deniz. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi martedì 12 ottobre ai due protagonisti della ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 12 ottobre 2021)is in the Air,martedì 12diis in the Air terzo appuntamento della settimana in onda con la variazione di orario, intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul?ed Eda, grazie a Melo, hanno passato la serata di San Valentino insieme darecupererà la memoria? Intanto Ceren è fuori di testa: si taglia i capelli, si fa rossa e bacia Deniz.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmartedì 12ai due protagonisti della ...

