Da questa esperienza unica nasce la rubrica del TGCOM24, direttore Paolo Liguori, che ha colto la proposta del manager d'arte e organizzatore di eventi Salvo Nugnes. In quei giorni di chiusura totale ...

Ultime Notizie dalla rete : arte quarantena "L'arte in quarantena" archivia i drammi del Covid Si chiama "L'arte in quarantena" ed è un volume che raccoglie le testimonianze artistiche di grandi star internazionali, come Federico Fellini, Gina Lollobrigida, Amanda Lear, Romina Power, Sylvester ...

Si chiama "L'arte in quarantena" ed è un volume che raccoglie le testimonianze artistiche di grandi star internazionali, come Federico Fellini, Gina Lollobrigida, Amanda Lear, Romina Power, Sylvester ...

Salerno: "L'arte in quarantena" archivia i drammi del Covid

Il covid? Tragica esperienza per la società e splendida opportunità per rinnovare l'arte, la tecnica, la creatività, che mai erano state così segregate e soprattutto in una collettiva restrizion ...

