Inwit porta la torre del futuro a Earth technology expo

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Da domani fino al 16 ottobreprimo Tower Operator Italiano, sarà presente con uno stand alla prima edizione di EARTH. L’esposizione, che si terrà a Firenze presso la Fortezza da Basso, sarà dedicata alle innovazioni tecnologiche a supporto della transizione ecologica e digitale dell’Italia. Organizzato da Ente Fiera Firenze in collaborazione con la Protezione Civile, l’evento sarà per Il’occasione per raccontare l’evoluzione delle infrastrutture per le telecomunicazioni verso torri sempre più smart, dotate di sensori IoT per il monitoraggio del territorio e degli eventi climatici. Le torri del, dunque, non saranno più semplicemente hub per le telecomunicazioni, ma diventeranno veri e propri asset digitali. Potranno rispondere efficacemente a numerose ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inwit porta

Teleborsa

Presso lo stand disarà possibile vedere un prototipo delle oltre 22mila torri distribuite sul territorio italiano , per capire come l'utilizzo di queste infrastrutture può evolversi....Piazza Affari siin parità in attesa dell'avvio degli scambi Usa, i cui futures sono in lieve rialzo. In calo ... Gli acquisti si concentrano su Diasorin +3,72%), Prysmian (+2,64%),(+1,92%), ...(Teleborsa) - Da domani fino al 16 ottobre Inwit primo Tower Operator Italiano, sarà presente con uno stand alla prima edizione di EARTH TECHNOLOGY EXPO. L'esposizione, che si terrà a ...Piazza Affari si porta in parità in attesa dell'avvio degli scambi Usa, i cui futures sono in lieve rialzo. In calo lo spread a 101,5 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali allo 0,905%. ( ...