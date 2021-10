Intervista esclusiva ad Elena Starace | «Se potessi tornare indietro | mi piacerebbe prendere una laurea in Storia e Filosofia»

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 ottobre 2021) Campana e giovane,Margaretha già alle spalle, e che spalle, una carriera assolutamente invidiabile. Nata nel 1989,studia per molti anni danza classica e jazz, per scoprire una forte passione per il mondo della recitazione. Comincia a studiare e porta a termina l’Accademia di Arte drammatica Eutheca di Cinecittà, che le dà la possibilità di avvicinarsi alle prime audizioni e ai primi provini. Il suo esordio nel 2013 come attrice TV nella fiction di Canale 5 Benvenuti a Tavola, ma sarà il 2014 e il suo personaggio, Noemi, all’interno della serie TV Gomorra ad acclamarla definitivamente presso il grande pubblico. Gli spettatori di Un posto al sole la ricorderanno per aver interpretato, tra il 2015 e il 2016, il personaggio di Giada Ascione, ma molti avranno ancora in mente il suo ruolo ...