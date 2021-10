Il nuovo Superman è bisessuale | un bacio con un giornalista svela la novità della serie

Ultime Notizie dalla rete : nuovo Superman

Corriere della Sera

... dell'iconica spalla di Batman, Robin , interpretato da Tim Drake (ne avevamo parlato QUI ), durante il Coming Out Day (11 ottobre) arriva un annuncio straordinario: ilè bisessuale . ...AGI -sarà bisessuale nelnumero dei fumetti DC Comics in uscita il 9 novembre prossimo. Lo ha annunciato l'editore. La nuova identità dietro il supereroe è quella di Jon Kent, figlio di ...Tom Taylor, scrittore della celebre casa editrice Usa, ha spiegato che nel numero di novembre della serie Jon Kent, figlio del più celebre Clark, avrà una relazione con l’amico Jay Nakamura ...Nel fumetto "Son of Kal-El", il figlio di Clark Kent e Lois Lane. Dall'Uomo d'acciaio delle origini al coming out ...