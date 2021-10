Il dentista | l’India e le imprecisioni

Leggi su butac

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ci avete segnalato il tweet di un medico che dopo essersi occupato di denti per anni ora si occupa principalmente di terapie domiciliari anti Covid. Sto parlando del dottor Andrea Stramezzi, che sul suo profilo Twitter, qualche giorno fa, rimandando al suo gruppo Telegram, riportava questo post: INDIA uno degli stati più popolati al mondo, è stato dichiarato Covid free grazie all’uso di IVM Al post faceva seguito un link appunto al suo gruppo chiuso Telegram, che qui eviteremo. Il dato ripreso da Stramezzi – senza che su Twitter sia riportata una singola fonte – è però sbagliato. Non esiste traccia di notizie o comunicati stampa che certifichinocome Covid free. Esiste un articolo del Times of India che parla di una delle regioni indiane, Utter Pradesh, che secondo i dati governativi sarebbe al 50% Covid free al momento. Ma stiamo appunto parlando di una ...