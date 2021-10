Il 19 Lamorgese in Aula sull'assalto alla Cgil. Il 20 si discute la mozione dem su scioglimento Forza Nuova (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono state calendarizzate per la prossima settimana due iniziative sui disordini del 9 ottobre a Roma quando, dopo una manifestazione statica contro il green pass, un gruppo si è staccato e ha assalito la sede nazionale della Cgil. La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese svolgerà una informativa urgente nell’Aula della Camera martedì prossimo, 19 ottobre, alle ore 14. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il giorno dopo, invece, la Camera esaminerà la mozione presentata dal Pd - e sottoscritta anche da M5s e Leu e da singoli parlamentari di altre forze di maggioranza - in cui si chiede al governo di procedere con lo scioglimento di Forza Nuova. Il governo sta valutando l’opzione dello scioglimento con una serie di esperti. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Sono state calendarizzate per la prossima settimana due iniziative sui disordini del 9 ottobre a Roma quando, dopo una manifestazione statica contro il green pass, un gruppo si è staccato e ha assalito la sede nazionale della. La ministra dell’Interno Lucianasvolgerà una informativa urgente nell’della Camera martedì prossimo, 19 ottobre, alle ore 14. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il giorno dopo, invece, la Camera esaminerà lapresentata dal Pd - e sottoscritta anche da M5s e Leu e da singoli parlamentari di altre forze di maggioranza - in cui si chiede al governo di procedere con lodi. Il governo sta valutando l’opzione dellocon una serie di esperti. ...

