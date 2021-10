Green pass obbligatorio | l’allarme di Zaia per il 15 ottobre

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 ottobre 2021)Italiasul posto di lavoro a partire dal 15, il governatore Lucalancia. “Si prenda atto – ha detto infatti il presidente del Veneto nel corso della presentazione di Vinity Special Edition – che il 15ci sarà una marea di lavoratori che non potranno avere il, e non perché non hanno voluto fare il tampone, ma perché non è stato possibile farlo fisicamente”. Secondo il governatore, “i numeri sono chiari: in Veneto ci sono 590 mila persone in età lavorativa non vaccinate che avranno bisogno di un tampone ogni 48 ore: il sistema pubblico e le farmacie sono in grado di arrivare a 120 mila”. “Quindi, la soluzione è una sola: riconoscere la validità del tampone fai da te, ...