Green pass, a breve Dpcm sui controlli a lavoro. I dubbi delle PMI (Di martedì 12 ottobre 2021) Nei prossimi giorni la firma di un Dpcm sulle linee guida per i controlli del Green pass a lavoro. Ma sorgono alcuni dubbi per le piccole e medie imprese Il governo Draghi non cede di un passo sulla linea dura da adottare contro il Covid-19. L'utilizzo esteso, e obbligatorio, del Green pass ha da poche ore preso piede e da ieri, sia nella pubblica amministrazione che nel privato, è obbligatorio esibire un certificato di vaccinazione, guarigione o tampone negativo per poter lavorare. Per questo motivo, nei prossimi giorni è attesa la firma di un Dpcm per spiegare le modalità di controllo dei Green pass per i lavoratori. Le voci che circolano, parlano di un possibile controllo ...

