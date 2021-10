Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni dettagli bollenti sull’ex: “A letto lo faceva sempre..” (Di martedì 12 ottobre 2021) Sophie Codegoni torna a parlare del suo ex Matteo Ranieri nella Casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo le dichiarazioni fatte qualche settimana fa, quando ha confessato di essere certa che lui non avrà mai il coraggio di affrontarla nella Casa di fronte alle telecamere, la gieffina torna sull’argomento rottura dopo Uomini e Donne. In una chiacchierata con Alex Belli, Sophie si è sfogata, rivelando di non aver mai avuto contatti fisici con Matteo durante la loro relazione. “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose…” ha esordito la Codegoni, parlando della rottura. Così ha rivelato come l’avrebbe lasciata: “Quando è arrivato a casa mai per lasciarmi, è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 ottobre 2021)torna a parlare del suo ex Matteo Ranieri nella Casa delVip 2021. Dopo le dichiarazioni fatte qualche settimana fa, quando ha confessato di essere certa che lui non avrà mai il coraggio di affrontarla nella Casa di fronte alle telecamere, la gieffina torna sull’argomento rottura dopo Uomini e Donne. In una chiacchierata con Alex Belli,si è sfogata, rivelando di non aver mai avuto contatti fisici con Matteo durante la loro relazione. “Farmi passare per quella che non voleva trovare l’amore e voleva fare la fashion blogger no. Erano tante cose…” ha esordito la, parlando della rottura. Così ha rivelato come l’avrebbe lasciata: “Quando è arrivato a casa mai per lasciarmi, è arrivato con l’amico con la macchina accesa, lui è sceso ...

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - trash_italiano : Grande Fratello Vip, la regia lascia l'audio aperto e in casa sentono tutto: 'massa di imbecilli cerebrolesi' - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - Elisa60388018 : RT @namelessniic: che vergogna da squalifica diretta Soleil come hai osato poggiare il bicchiere a cazzo solo per un gioco del grande frate… - gruppozero0 : RT @namelessniic: che vergogna da squalifica diretta Soleil come hai osato poggiare il bicchiere a cazzo solo per un gioco del grande frate… -