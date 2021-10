GoFundMe | ecco le iniziative per reinventare l’uso degli spazi condivisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) Unoeffetti del prolungato isolamento durante la pandemia è una maggiore attenzione e consapevolezza verso il ruolo e la qualità dei luoghi pubblici e di aggregazione. Da un po’ di tempo si sta sviluppando tra semplici cittadini un interesse per la riqualificazione, il restauro di siti da destinare alla collettività. In questo senso, sono molte ledi crowdfunding suvolte a creare o a migliorarepubblici o a dar vita a progetti di arte urbana. Un esempio arriva dai monti piacentini dove un vecchio agriturismo, grazie alla volontà di un gruppo di persone che ha deciso di rilevarlo, sta per essere trasformato nel Giardino dei Talenti, un luogo di servizio alla comunità. Accoglienza /ascolto/economia del dono e alternativa/turismo sociale: sono solo alcune delle parole chiave del ...