Genoa, Criscito e Caicedo recuperati (Di martedì 12 ottobre 2021) GENOVA - Buone notizie per Davide Ballardini che alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Sassuolo ha ritrovato in gruppo ben quattro elementi alle prese negli ultimi ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 12 ottobre 2021) GENOVA - Buone notizie per Davide Ballardini che alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica contro il Sassuolo ha ritrovato in gruppo ben quattro elementi alle prese negli ultimi ...

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? FLASH - Tre recuperi per il #Genoa: in gruppo #Criscito, Destro e Caicedo ? - ansa_liguria : Genoa: Ballardini recupera Caicedo, Criscito e Destro - sportli26181512 : Genoa, Criscito e Caicedo recuperati: Ballardini ritrova anche Biraschi e Destro in vista della gara col Sassuolo… - glooit : Genoa: Ballardini recupera Caicedo, Criscito e Destro leggi su Gloo - sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE: recuperati Criscito, Destro e Caicedo: Buone notizie per il Genoa e Davide Ballardini...… -