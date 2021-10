Fmi | in Italia in 2021 deficit vola al 10 | 2% | debito al 154 | 8% del Pil**

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. -(Adnkronos) - Gli interventi di stimolo pubblico per la ripresa post-Covid continueranno a scavare un buco nei conti pubblicini (e non solo) con unche dal 9,5% del 2020 quest'anno salirà al 10,2% e poi scendere nel 2022 al 4,7%. Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale nel World Economic Outlook appena diffuso. Il risultato, sommando l'andamento positivo del Pil, è unpubblico che dopo il balzo di oltre 21 punti registrato nel 2020 (quando è salito al 155,8%) quest'anno dovrebbe scendere leggermente al 154,8% e nel 2022 al 150,4%. Fra le grandi economie spicca il nuovodei conti pubblici Usa a -10,8% quest'anno, con unbalzato al 133,3%, mentre la Germania neldovrebbe registrare un -6,8% di disavanzo con un ...

... Francia, Gran Bretagna esi erano già posizionati a sostegno della direttrice generale che ...dubbi legittimi e preoccupazioni ma non rappresenta una base per un cambio di leadership al...questi timori vengano ridimensionati dai dati raccolti dal Fondo Monetario Internazionale () " ...fascia saheliana è operativa la missione Takuba che impegna altri 13 Paesi europei (tra cui l') ...Il Fondo monetario internazionale ha migliorato la stima sulla crescita italiana di quest'anno portandola a 5,8% da 4,9% ipotizzato a fine luglio. Nel World Economic Outlook diffuso oggi, il Fondo h ...Roma, 12 ott. -Dopo l'impatto devastante della crisi aperta dalla pandemia "continua la ripresa globale ma il suo slancio si è indebolito" per via anche della d ...